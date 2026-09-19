Sinop Boyabat'ta 7 Ekim'de başlayacak panayır için hazırlıklar sürüyor

SİNOP (İHA) – Sinop'un Boyabat ilçesinde 7 Ekim'de başlayacak geleneksel Boyabat Panayırı öncesinde hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Panayır alanında ekipler tarafından çevre temizliği, çim biçme ve alan düzenlemesi yapılırken, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik mescit, tuvalet ve duş bölümlerinin hazırlıkları da gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında panayır alanının vatandaşlar için temiz, düzenli ve kullanışlı hale getirilmesi amaçlanıyor. Ekiplerin, 7 Ekim'de başlayacak panayır öncesinde alandaki hazırlıkları tamamlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı