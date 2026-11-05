Sinemalarda bu hafta 10 film vizyona giriyor, Çakallarla Dans 8 de gösterimde

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, aksiyon ve gerilimden animasyona 10 film vizyona girecek.

Şevket Çoruh, Murat Akkoyunlu, Timur Acar, Didem Balçın, Hakan Bilgin ve Nur Sürer'in başrollerini paylaştığı "Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması", komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Murat Şeker'in yönetmen koltuğunda oturduğu serinin sekizinci filmi, kendilerini insan kaçakçılığı ağının ortasında bulan ekibin bu kez Almanya'daki maceralarını anlatıyor.

Şerafettin Top Müller'in planları doğrultusunda başlayan bu absürt yolculukta ekip, hem geçmişte yaşadıkları kırgınlıklarla yüzleşmek hem de farkında olmadan dahil oldukları uluslararası suç organizasyonunun içinde hayatta kalmak zorunda olacak.

"Gece Köpekleri"

Murat Yazıcı'nın yönetmenliğini üstlendiği "Gece Köpekleri", yerli aksiyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Gökhan Yıkılkan, Savaş Satış ve Bilal Yakıcı'nın rol aldığı film, kolay yoldan para kazanmak isteyen üç arkadaşın küçük çaplı soygun planını ve beklenmedik bir hata yüzünden bu planın kontrolden çıkmasını konu alıyor.

"Cinlerin Düğünü"

Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen, Helin Kandemir, Sarp Bozkurt, Evliya Aykan, Tuba Ünsal ve Hasibe Eren'in rol aldığı "Cinlerin Düğünü", dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Ferit Karahan'ın yönetmenliğinde çekilen film, Anadolu'nun ücra ve izole köyünde yaşayan ailenin kız kardeşleri Ceren'in düğünü vesilesiyle yıllar sonra bir araya gelmesini konu ediniyor.

"Vahşi At Dokuz"

Sam Rockwell, John Malkovich ve Steve Buscemi'nin başrollerini paylaştığı "Vahşi At Dokuz", Martin McDonagh'ın yönetmenliğinde izleyicilerle buluşacak.

ABD ve Birleşik Krallık ortak yapımı film, 1973 Şili darbesinin hemen öncesinde Paskalya Adası'na gönderilen iki CIA ajanının giderek karmaşıklaşan görevini merkezine alıyor.

"George Michael: The Faith Tour"

David Austin ve Andrew Morahan'ın yönettiği müzikal film "George Michael: The Faith Tour", George Michael'ın solo kariyerinin yükseliş dönemine damga vuran 1988 tarihli Faith Tour kapsamında Paris'te verdiği konserlerden daha önce yayımlanmamış görüntüleri sinema perdesine taşıyacak.

"Ramayana: Efsanenin Doğuşu"

Nitesh Tiwari'nin Hindistan yapımı fantastik aksiyon ve dram filmi "Ramayana: Efsanenin Doğuşu", Hindu mitolojisinin en büyük destanlarından birini beyaz perdeye taşıyacak.

"Orta Doğu'da Bir Zamanlar"

Çinli yönetmen Wen Muye'nin "Orta Doğu'da Bir Zamanlar" adlı yapımı, Orta Doğu'da çalışan Çinli şef Xu Fu'nun, savaşın ortasında restoranına sığınan sivilleri ve sevdiklerini korumak için kendi hayatını riske atmasını odağına alıyor.

"Şapkalı Kedi"

Alessandro Carloni ve Erica Rivinoja'nın anime filmi "Şapkalı Kedi", yağmurlu ve sıkıcı bir günde evde annelerini bekleyen Sally ve erkek kardeşinin başına gelenleri anlatıyor.

Haftanın korku ve gerilim filmleri

Ogan Güntem'in çektiği "7. Mihrak Zahir", gizemli bir hastanın sayıklamalarıyla yüzyıllardır mühürlü karanlık geçidin uyandığını fark eden nöropsikoloğun, ablasının şüpheli ölümünü araştırmak için döndüğü Kıbrıs'ta kadim ve ölümden de korkunç varlığın dünyaya geçişini engelleme mücadelesini konu ediniyor.

Matilda Lutz, Gregg Sulkin ve Melina Matthews'in yönettiği "Araknofobi: Kabus", apartmanlarını basan ölümcül örümcek istilasına karşı hayatta kalma savaşı veren Paradiso Palms sakinlerinin, kurnaz bina yöneticisine güvenmek zorunda kalışıyla gelişen tehlikeli mücadeleyi merkezine alıyor.

Kaynak: AA