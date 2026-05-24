Balıkesir'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirildi.

Yüreğil Mahallesi'nde Yüreğil Ortaokulu tarafından mahallenin düğün salonunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarafından hazırlanan 18 proje sergilendi.

Fuara Belediye Başkan Yardımcısı Görkan Sıtkı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, protokol üyeleri, öğrenci ve veliler katıldı.

İki gün süren etkinlik kapsamında ilçe merkezindeki okullardan öğrenci ve öğretmenler de fuarı ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, bilim fuarlarının öğrencilerin araştırma, üretme ve sunum becerilerinin gelişmesine katkı sağladığını belirterek, organizasyonda emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.