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Sındırgı'da Hıdırellez Şenliği Coşkusu

Sındırgı'da Hıdırellez Şenliği Coşkusu
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen Hıdırellez şenliğinde, temsili deve gösterisi ve geleneksel oyunlarla Yörük kültürü yaşatıldı. Katılımcılar, gözlemelerle bu özel etkinliğin tadını çıkardı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen Hıdırellez şenliğinde, tahta, yemiş ağacı, büyükbaş hayvan kafatası ve çul kullanılarak hazırlanan temsili deveyle gösteri yapıldı.

Kırsal Işıklar Mahallesi'ndeki şenlikte, Yörük kültürünün bir parçası olan 200 yıllık "deve oyunu" için gençler, kılığına girdikleri temsili deveyle "ölü numarası" yaparak tekrar canlanması için bahşiş topladı.

"Çoramık" adı verilen deve çobanlarından oluşan ekip, katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

Gün boyu süren şenliklerde ayrıca kule oyunları, mendil kapmaca, çuval yarışı ve halat çekme gibi geleneksel oyunlar da oynandı.

Şenlikte, kadınlar vatandaşlara imece usulü yaptıkları gözlemelerden ikram etti.

Etkinliğe Kaymakam Didem Dinç Özay, Belediye Başkanı Serkan Sak, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire amirleri ile çevre ilçe ve illerden çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Kültür Sanat
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