Sincan'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

Sincan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki 15 Temmuz Şehitleri Camii'nde düzenlenen "Asrın Felaketi" programında Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, depremlerde hayatını kaybedenler ve tüm şehitler için dua edildi.

Programa, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından lokma dağıtıldı.