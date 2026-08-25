Malazgirt Zaferi'nde Sinan Akçıl Rüzgarı

Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şarkıcı Sinan Akçıl hayranlarıyla buluştu.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda konser veren şarkıcı Sinan Akçıl, sevilen şarkılarını seslendirerek vatandaşlara müzik dolu bir gece yaşattı. Konser alanını dolduran vatandaşlar, Akçıl'ın seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Konser boyunca vatandaşlar cep telefonlarıyla sanatçının performansını görüntülerken, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında günün son programı olarak düzenlenen konser, vatandaşların yoğun katılımıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı