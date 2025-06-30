Silopi'de Koruyucu Aile Olmak Konulu Seminer Düzenlendi

Silopi'de Koruyucu Aile Olmak Konulu Seminer Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen seminerde, koruyucu aileliğin önemi, başvuru süreçleri ve devlet destekleri hakkında bilgi verildi. Katılımcılara çocukların güvenli bir aile ortamında büyümesinin toplumsal kalkınmadaki önemi vurgulandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "Koruyucu Aile Olmak" konulu seminer verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Silopi Halk Eğitimi Merkezi, Silopi Kadın Kültür Merkezi ve Aile Destek Merkezi-2 işbirliğiyle Silopi Kadın Kültür Merkezinde seminer gerçekleştirildi.

Seminerde, koruyucu aileliğin önemi, başvuru süreçleri, koruyucu aile olmanın getirdiği sorumluluklar ve devletin koruyucu ailelere sağladığı destekler anlatıldı.

Katılımcılar, çocukların güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümesinin toplumsal kalkınma açısından taşıdığı kritik rol hakkında bilgilendirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Kültür Sanat
T10X 4More yollara çıkmak için gün sayıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'dan sürpriz! İşte yollara çıkacak yeni modelin satış fiyatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper'in bırakıp kaçtığı konuşulan isimden videolu açıklama

Barış Alper'in bırakıp kaçtığı konuşulan isimden videolu açıklama
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
Fenerbahçe transferi bitiriyor! Jhon Duran'ın temsilcisi İstanbul'da

Menajeri İstanbul'da! Dünyaca ünlü golcü isim Fenerbahçe'ye geliyor
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek'ten transfer itirafı

Beşiktaş'ı bu yüzden seçmiş
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti

Hamile olduğunu düşünüyordu, hastanede gerçek çok başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.