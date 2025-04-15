Sihirli Annem eski kadrosuyla geri dönüyor! Setten ilk kareler paylaşıldı
2003-2012 yılları arasında ekranlara damga vuran Sihirli Annem dizisi beyazperdeye uyarlanıyor. Çekimleri devam eden Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' filminin ilk set kareleri paylaşıldı. Film, nostalji severler tarafından heyecanla bekleniyor.
Bir dönemin unutulmaz dizisi Sihirli Annem, bu kez beyazperdeye uyarlanıyor. Daha önce dijital bir platformda yeni bir kadroyla yeniden çekilen yapım, şimdi orijinal oyuncu kadrosuyla sinema filmi olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Poll Films'in üstlendiği filmde Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat ve Türkay gibi usta isimlerin yer alıyor. "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" adıyla sinema salonlarında gösterime girecek filmden ilk kareler paylaşıldı.
Setten gelen ilk pozlarla büyük ilgi gören yapım, nostalji severler tarafından heyecanla bekleniyor. Filmin vizyon tarihiyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.