Şıble-Ritsa Halk Dansları Topluluğu, Düzce'de gösteri sundu

Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Şıble-Ritsa Halk Dansları Topluluğu, Düzce'de gösteri sergiledi.

Topluluk, Düzce ADİGE Kültür Derneği tarafından Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle vatandaşlarla buluştu.

Etkinlikte, Kafkas halkının sürgüne kadar yaşadığı hayat ve Kafkasları yurt edinmesi danslarla anlatıldı.

İki seans halinde yapılan gösteri, büyük beğeni topladı.

Düzce ADİGE Kültür Derneği Başkanı Murat Seyok, yaptığı açıklamada, bu etkinliği Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür Derneği ile birlikte gerçekleştirdiklerini belirterek, "Genelde bizim folklor gösterilerimiz daha çok akrobatik danslarla olur. Burada arkadaşlarımız, 'Nart' destanını hem hikayelerle, hem dansla anlatıyorlar. Böyle güzel bir kalabalığı görmek bizim için çok güzel. Bu etkinlikler, kültürlerin yaşatılması konusunda çok önemli ve halkımızdan aldığımız destek gelecek için bizleri umutlandırıyor." dedi.