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Şeyh Hamdullah’ın eserleri Amasya’da 35 eserlik sergide görücüye çıktı

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Şeyh Hamdullah’ın eserleri Amasya’da 35 eserlik sergide görücüye çıktı Haber Videosunu İzle
Şeyh Hamdullah’ın eserleri Amasya’da 35 eserlik sergide görücüye çıktı
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Amasya Olgunlaşma Enstitüsü ustalarınca yeniden oluşturulan Şeyh Hamdullah’ın eserleri, Amasya’daki sergide sanatseverlerle buluştu. Sergide, Osmanlı hat sanatının kurucusu sayılan Şeyh Hamdullah’tan ilhamla hazırlanan özgün tasarımlar dahil 35 eser yer aldı.

Hattatların piri Şeyh Hamdullah'ın eserleri memleketi Amasya'da aslına sadık kalınarak yeniden oluşturuldu. Amasya Olgunlaşma Enstitüsü'nde görevli ustaların hazırladığı eserler Amasyalı Şeyh Hamdullah hat ve özgün tasarımlar sergisinde sanatseverlerle buluştu.

Sergide 1429 - 1520 yılları arasında yaşamış Osmanlı hat sanatının kurucusu olarak değerlendirilen Şeyh Hamdullah'ın eserlerinden seçilen hat ve tezhip örneklerinin reprodüksiyonlarının yanı sıra, bu eserlerdeki yazı, motif, renk ile kompozisyondan ilham alınarak farklı geleneksel sanat disiplinlerinde hazırlanan özgün tasarımlar yer aldı.

35 eserin yer aldığı sergide eserleri bulunan hat sanatçısı Emine Geçgel, büyük emek vererek hazırlandıklarını söyledi. Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü binasında düzenlenen serginin açılışına Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ve diğer yetkililer de katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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