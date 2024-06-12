Üye Girişi
Haberler

Serbest cazın öncüsü John Surman İstanbul'da konser verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiliz sanatçı John Surman, İstanbul'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşarak yeni albümündeki şarkıları seslendirdi. Surman'a vibrafonda Rob Waring, gitarda Rob Luft ve davulda Thomas Stronen eşlik etti.

Serbest cazın öncüsü olarak görülen İngiliz sanatçı John Surman, İstanbul'da konser verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşan John Surman Quartet, "Words Unspoken" adlı yeni albümündeki şarkılardan hazırladıkları bir repertuvarı seslendirdi.

Saksafon, klarnet ve synthesizer icra eden Surman'a vibrafonda Rob Waring, gitarda Rob Luft, davulda ise Thomas Stronen eşlik etti.

Surman, konserin ardından sahneye gelerek dinleyicileri selamladı ve konsere geldikleri için teşekkür etti.

Kariyerinin ilk on yılında serbest ve modal caz alanında önemli eserler üreten ve İngiliz cazının önemli isimleri arasında yer alan Surman, 1960'ların ortalarında Mike Westbrook Band'de bariton saksafon çalarak tanındı.

Şubat ayında 80. yaş gününü kutlamak için on besteden oluşan "Words Unspoken" adlı albümünü piyasaya süren müzisyen, son albümüyle uzun ve geniş yelpazeli kariyerindeki derin müzikal anlayışını yansıttı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Cemal Reşit Rey Konser Salonu İstanbul Sanat Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

 Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü

Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü

 Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz

Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz

 Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title