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Sembol Yapılar Kızılay Haftası İçin Kırmızıya Büründü

Sembol Yapılar Kızılay Haftası İçin Kırmızıya Büründü
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Ankara ve İstanbul'daki sembol yapılar, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında kırmızı ışıkla aydınlatıldı. Bu yılki kutlamalar, toplumun dayanışma ruhunu güçlendirmek ve Kızılay’ın insani yardım çalışmalarına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.

ARALARINDA 2'nci Meclis ve Galata Kulesi'nin de bulunduğu Ankara ve İstanbul'daki sembol yapılar 29 Ekim – 4 Kasım Kızılay Haftası'na özel Kızılay bayrağındaki hilalin rengi olan kırmızıya büründü.

Toplumun dayanışma ruhunu güçlendirmek, gönüllülüğü teşvik etmek ve Kızılay'ın insani yardım çalışmalarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl geniş kitlelerce kutlanan Kızılay Haftası'na bu sene de ilgi yoğundu. Yurdun dört bir yanında gerçekleşen etkinliklerin yanı sıra ülkenin sembol yapıları da Kızılay Haftası kapsamında kırmızı ışıkla aydınlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın desteği alınarak yapılan ışıklandırma ile başkent Ankara'da; 2'nci TBMM (Cumhuriyet Müzesi), Atakule ve TOBB İkiz Kuleler ile İstanbul'da; Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Galata Kulesi 1 Kasım akşamı Kızılay'ın kırmızısı ile ışıklandırıldı.

Sembol yapıları görsel bir şölene dönüştüren ve Türk Kızılay'ın iyilik hareketiyle ilgili toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan etkinlik vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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