Haberler

Selimiye Camisi'nde Restorasyon Çalışmaları Tamamlanıyor

Selimiye Camisi'nde Restorasyon Çalışmaları Tamamlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarının sona yaklaştığını duyurdu. Minareler ve kubbe bölümündeki kalem işleri tamamlanmak üzere olup, cami ziyarete ve ibadete açık kalmaya devam ediyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'de kapsamlı bir restorasyon çalışması yapıldığını söyledi.

Camide önemli çalışmalar yapıldığına işaret eden Sezer, "Selimiye Camimizin çevre düzenlemesi dahil olmak üzere, minarelerde yapılan işlemler, alttaki onarım ve restorasyon çalışmalarının tamamı neredeyse bitmiş durumda." dedi.

Sezer, restorasyon ekiplerinin kubbe bölümünde kalem işi çalışmaları yürüttüğünü dile getirdi.

Buradaki çalışmalarında kısa sürede bitirileceğini aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Kalem işleriyle ilgili kubbe kısmında eksikliğimiz var. Kalem işleriyle ilgili eksikliklere ilişkin çalışmalar da hızlı şekilde yapılıyor. Orası da bitirildikten sonra camideki inşaat malzemelerini çekmeye başlayarak hazır hale getireceğiz. Artık sona doğru gelindi. '2-3 aylık bir sürede oradaki iskeleler de sökülür' diye tahmin ediyorum. Bekleyen herhangi bir durum söz konusu değil."

Restorasyonda neler yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kasım 2021'de restorasyona alınan camide çalışmalar Bilim Kurulu nezaretinde gerçekleştiriliyor.

Caminin en çok yıpranmanın görüldüğü 4 minaresinde taş onarımları ve temizlikleri yapıldı. Minare külahının altında yer alan orijinal tek turkuaz çini çoğaltılıp 64 çini yerlerine takıldı.

Caminin ana kubbesi ve avlu kubbelerinde güçlendirme ve enjeksiyon çalışmaları yapılıp daha sonra kubbelerin kurşun kaplamaları tamamlandı. 2 cümle kapısı (ana kapı) ve 3 avlu kapısı aslına uygun restore edilirken yapının cam ve ahşap pencere doğramaları yenilendi.

Ekipler, cami avlusunda kapsamlı bir peyzaj çalışması gerçekleştirdi.

Caminin revaklı avlu kubbelerinde kalem işi ve alçı süsleme onarımları tamamlanırken caminin kubbe bölümündeki çalışmalar sürüyor.

Restorasyon çalışmalarının devam ettiği cami ziyarete ve ibadete açık tutuluyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Kültür Sanat
KYK yurt başvuruları başladı

Yüz binlerce öğrencinin beklediği haber! Başvurular bugün başladı
Emlak vergisindeki fahiş artışla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat

Fahiş zam isyan ettirdi, Erdoğan hemen talimat verdi
Markasına kadar açıklandı: İşte bakanlık tarafından satışı yasaklanan o ürün

Piyasadan toplatılıyor! İşte bakanlığın satışını yasakladığı o ürün
Milli takım kampına damga vuran görüntü

Milli takım kampına damga vuran görüntü
Demet Akalın Seul'de çöp kutusu krizi yaşadı: Türkiye'nin gözünü seveyim

"Türkiye'nin gözünü seveyim" diyerek tatilde isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Astıyla yaşadığı gönül ilişkisi Nestle'nin CEO'sunun başını yaktı

Gizli ilişkisi çikolata devinin CEO'sunun başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.