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Selçuklu camisinde Osmanlı geleneği yüzyıllardır devam ediyor

Selçuklu camisinde Osmanlı geleneği yüzyıllardır devam ediyor
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Kayseri’nin Develi ilçesinde Selçuklu döneminde yaptırılan cami içerisinde Osmanlı döneminde yaptırılan şerbet çeşmesi 260 yıldır akmaya devam ediyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde Selçuklu döneminde yaptırılan cami içerisinde Osmanlı döneminde yaptırılan şerbet çeşmesi 260 yıldır akmaya devam ediyor.

İlçede Yukarı Develi olarak bilinen mevkide Selçuklu döneminde 1280 yılında Sivasi Hatun tarafından yaptırılan Sivasi Hatun Camii'ne Osmanlı döneminde yaklaşık 260 yıl önce yaptırılan şerbet çeşmesi yüz yıllardır akmaya devam ediyor. Sivasi Hatun Camii İmamı Mahmut Sami Çinici yaptığı açıklamasında; "Bu camimiz Selçuklu döneminde 1280 yılında Sivasi Hatun tarafından yaptırılmıştır. Döneminde birçok cami yaptırılmıştır ancak bizim camimizi ayıran en nadir örneklerden olan mihraba sahiptir. Öyle bir mihraptır ki her bir santiminde bir işleme, bir mana ve bir anlam saklıdır. 4 tane de ayeti kerime vardır ve bunlar mihraba işlenmiştir" dedi.

Çinici; "Burada ikram taşımız vardır. Bu ikram taşımız camiye 262 sene önce ikram için yerleştirilmiş. Ne amaçla yerleştirilmiştir dersek de ikram etmek amacıyla yerleştirilmiştir. Biz bugün bu ikramı şerbet olarak devam ettiriyoruz. Cuma günleri şerbetimiz bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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