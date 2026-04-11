Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın adı kütüphanede yaşatılacak

Sivas'ta TOKİ Ahmet Yesevi Ortaokulu'nda, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın adını taşıyan kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek'in katıldığı açılış töreninde, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesi, veliler ve öğrenciler yer aldı. Açılışta konuşan Vali Şimşek, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın adının eğitim yuvasında yaşatılmasının büyük anlam taşıdığını ifade etti. Şimşek, şehidin hatırasının öğrenciler için ilham kaynağı olacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Kütüphanelerin öğrencilerin eğitim hayatına önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Şimşek, çocukların bu ortamdan en verimli şekilde yararlanacağına inandığını dile getirdi. Açılışın ardından kütüphaneyi gezen Şimşek çifti, öğrencilerle sohbet ederek kitap okumaları konusunda tavsiyelerde bulundu. - SİVAS

