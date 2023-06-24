Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması başvuruları başladı

Yeni Şafak gazetesi tarafından düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nın ikincisi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi temasıyla gerçekleştirilecek. Yarışma, 2022'ye Damga Vuran Haber Fotoğrafları, Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar, Yeni Nesil Drone ve Cep Telefonu Fotoğrafları olmak üzere 4 farklı kategoriden oluşuyor. Yarışmada dereceye giren 13 kişiye toplamda 600 bin lira ödül dağıtılacak.

Yeni Şafak gazetesi tarafından düzenlenen, "Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması"nın ikincisine başvurular başladı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan foto muhabiri Mustafa Cambaz anısına yapılan yarışma, bu yıl "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi," temasıyla gerçekleştirilecek.

Yarışma "2022'ye Damga Vuran Haber Fotoğrafları", "Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar", "Yeni Nesil Drone" ve "Cep Telefonu" Fotoğrafları olmak üzere 4 farklı kategoriden oluşuyor.

Aynı zamanda yarışmada bu yıl "Hikayeyi Tamamla!" başlıklı özel konsept de katılımcılarla buluşacak.

Yarım kalan hikayeleri tamamlamayı, yeni nesil fotoğrafçılık anlayışını desteklemeyi, kültürel mirasa sahip çıkmayı ve fotoğrafçılık alanına ilgi duyan yetenekleri buluşturmayı amaçlayan yarışmada, dereceye giren 13 kişiye toplamda 600 bin lira ödül dağıtılacak.

Sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar tören esnasında katılımcıların beğenisine sunulacak. Ayrıca ödül alan fotoğraflar Ketebe yayınları tarafından kitap haline getirilecek.

Bu yıl yarışmanın seçici kurulunda ise Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Fırat Yurdakul, fotoğraf sanatçısı Süleyman Gündüz, Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş ve Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç, fotoğraf sanatçısı Gül Işık ve Mehmed Özçay yer aldı.

Yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu şunları belirtti:

"Geçtiğimiz yıl başlattığımız Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nın ikincisini bu yıl da düzenliyoruz. Mustafa, iyi bir gazeteci, mükemmel bir insan ve fotoğraf tutkunuydu. Bütün fotoğraf severleri, büyük bir katılım ve ilgi beklediğimiz bu yarışmaya davet ediyoruz. Fotoğrafçılık tutkusunu tarih ve kültürle birleştiren Cambaz, 'kayıt fotoğrafçılığı' diye adlandırdığı bir yeniliğe imza atmıştı. O, bu topraklara olan sevgisini fotoğraflarına yansıttı. Yetmedi, 15 Temmuz ihanet girişimi karşısında ülkemiz için canını feda ederek Türkiye'nin kalbine gömüldü. Şehit Mustafa Cambaz, 2000'li yıllardan itibaren bütün Türkiye'yi adım adım gezerek 10 binin üzerinde fotoğraf çekmiş ve ulu camileri kayıt altına almıştı. Biz de Yeni Şafak olarak istedik ki onun fotoğrafa olan ilgisi ve sevgisi yarım kalmasın ve bu yarışma vesilesiyle hep yaşasın. Fotoğraflarıyla gündeme imza atan muhabirlerimizden ve fotoğrafa gönül veren herkesten başvurularını bekliyoruz."

Yarışmaya, "mustafacambazfotografyarismasi.com" adresi üzerinden 7 Ağustos'a kadar başvuru yapılabilecek.