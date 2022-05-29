Seğmenler Başkent Kültür Yolu Festivali'nde gösteri sundu - Haberler

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Seğmenler Başkent Kültür Yolu Festivali'nde gösteri sundu

AA - Sefa Şahin - Kültür Sanat
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Seğmenler Başkent Kültür Yolu Festivali'nde gösteri sundu

Başkent Kültür Yolu Festivali'nde seğmenler, Ankaralılarla buluştu.

Başkent Kültür Yolu Festivali'nde seğmenler, Ankaralılarla buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi iş birliğinde Cumhuriyet Müzesi önünde seğmen gösterisi yapıldı.

Ankara'nın farklı noktalarından yürüyerek etkinlik alanına gelen 1000 kişilik grubunun gösterisi ilgiyle izlendi.

Gösteride yer alan çocuk seğmenler, izleyenleri gururlandırdı.

Gösteriyi cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlardan bazıları seğmenlerin arasına girerek oyuna katıldı.

Etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da katıldı.

Gösterinin ardından Yavuz ve Balcı, seğmenlerle fotoğraf çektirdi.

AA / Sefa Şahin - Kültür Sanat

Altındağ Belediyesi Altındağ Ankara Turizm Kültür Sanat Haberler

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