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Sefo, Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Hayranlarıyla Buluştu

Sefo, Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Hayranlarıyla Buluştu
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Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde sahne alan Sefo, binlerce müziksevere unutulmaz bir konser verdi. 'Bonita', 'Aşiyan' gibi sevilen şarkılarını seslendiren sanatçıya hayranları hep bir ağızdan eşlik etti. Festival, konserlerin yanı sıra sergi, söyleşi, atölye ve çocuk etkinlikleriyle Erzurum'un dört bir yanında devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde sahne alan sevilen sanatçı Sefo, festival izleyicilerine müzik dolu bir akşam yaşattı.

Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda gerçekleşen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Alanı dolduran binlerce kişi, Sefo'nun şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek festival coşkusuna ortak oldu.

Sefo, "Bonita", "Söyle Neydi Bu?", "Aşiyan" ve "Kördüğüm" gibi beğeniyle dinlenen parçalarını Erzurumlu hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Yüksek enerjisi ve dinamik repertuvarıyla büyük beğeni toplayan sanatçı, festivalin ikinci gününe renk kattı.

Konser boyunca sanatçının performansına alkışlarıyla eşlik eden müzikseverler, festival sahnesinde keyifli anlar yaşadı.

Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin konser sahnesi, birbirinden özel sanatçıların performanslarıyla müzik dolu akşamlar sunmaya devam ediyor. Konserlerin yanı sıra sergiler, söyleşiler, geleneksel sanat atölyeleri, çocuk etkinlikleri ve lezzet duraklarından oluşan zengin festival rotası Erzurum'un dört bir yanında ziyaretçileri ağırlamayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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