Üye Girişi
Haberler

Şefika Kutluer, Uluslararası Festival kapsamında konser verdi

Güncelleme:
Abone Ol

Dünyaca ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer, 14. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali'nde konser verdi. Konserde Kutluer, Trakya Ensemble ile birlikte çeşitli eserleri seslendirdi.

"Sihirli Flüt" lakaplı dünyaca ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer, "14. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali" kapsamında konser verdi.

Gençlik Parkı Tiyatro Salonu'ndaki "Doğu ile Batı buluşuyor" temalı konserde, Şefika Kutluer, Trakya Ensemble ile sahne aldı.

Konserde Kutluer, Mozart'ın Türk Marşı'nın da aralarında bulunduğu çeşitli eserleri seslendirdi.

Festival kapsamında yarın CSO Ada Mavi Salon'da Baroque Ensemble eşliğinde konser verecek Kutluer, 18 Aralık'ta İstanbul'da Süreyya Operası'nda Vivaldi'nin 6 konçertosunu birden çalacak.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Trakya Bölgesi Şefika Kutluer Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title