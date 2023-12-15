Şefika Kutluer, Uluslararası Festival kapsamında konser verdi
Dünyaca ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer, 14. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali'nde konser verdi. Konserde Kutluer, Trakya Ensemble ile birlikte çeşitli eserleri seslendirdi.
"Sihirli Flüt" lakaplı dünyaca ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer, "14. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali" kapsamında konser verdi.
Gençlik Parkı Tiyatro Salonu'ndaki "Doğu ile Batı buluşuyor" temalı konserde, Şefika Kutluer, Trakya Ensemble ile sahne aldı.
Konserde Kutluer, Mozart'ın Türk Marşı'nın da aralarında bulunduğu çeşitli eserleri seslendirdi.
Festival kapsamında yarın CSO Ada Mavi Salon'da Baroque Ensemble eşliğinde konser verecek Kutluer, 18 Aralık'ta İstanbul'da Süreyya Operası'nda Vivaldi'nin 6 konçertosunu birden çalacak.