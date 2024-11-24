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Seferihisar'da Orhanlı Zeytin Hasadı Festivali Coşkuyla Kutlandı

Seferihisar'da Orhanlı Zeytin Hasadı Festivali Coşkuyla Kutlandı
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen Orhanlı Zeytin Hasadı Festivali, kortej yürüyüşü ve halk oyunları gösterisiyle başladı. Zeytin üreticileri stantlarında ürünlerini sergileyerek, zeytinin yerel kültürdeki önemini vurguladı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Orhanlı Zeytin Hasadı Festivali gerçekleştirildi.

Seferihisar Belediyesi, Orhanlı Köyü Kültür, Doğa ve Spor Kulübü, İzmir Anadolu Kadınları Kültür ve Sanat Derneği ile Üçetek Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinlik kortej yürüyüşüyle başladı.

Halk oyunları gösterisiyle devam eden festivalde, zeytin üreticileri kurdukları stantta ürünlerini sergiledi.

Orhanlı Mahalle Muhtarı Abdürrahim Ener, konuşmasında, yöredeki zeytinin atalarından miras kaldığını belirtti.

Yörede zeytinin önemine değinen gEner, "Miras kalan bu zeytinleri biz de torunlarımıza, çocuklarımıza çoğaltarak onlara aktaracağız. Zeytinimize, ormanımıza, köyümüze sahip çıkalım." dedi.

Kaynak: AA / Cemrecan Tutar - Kültür Sanat
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