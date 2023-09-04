Seferihisar Belediyesi Ücretsiz Kurslarına Yüzlerce Kursiyer Katıldı

Seferihisar Belediyesi'nin Ürkmez Kültür Sanat Merkezi'ndeki ücretsiz kurslarına, 4 yılda 7'den 77'ye yüzlerce kursiyer katıldı. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 'Her yaş grubundan vatandaşlarımız, bu kurslarla eğlenceli vakit geçirirken, öğrenmenin de keyfini yaşıyor' dedi.

Seferihisar Belediyesi'nin Ürkmez Kültür Sanat Merkezi'ndeki ücretsiz kurslarına, 4 yılda 7'den 77'ye yüzlerce kursiyer katıldı. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Her yaş grubundan vatandaşlarımız, bu kurslarla eğlenceli vakit geçirirken, öğrenmenin de keyfini yaşıyor" dedi.

Türkiye'nin sakin şehirlerinden Seferihisar ilçesi, ücretsiz kültür ve sanat kurslarıyla da dikkat çekiyor. Ürkmez Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde açılan cam süslemeden dikişe, piyanodan gitara, bağlamadan resim atölyesine, tiyatrodan çini atölyesine ondan fazla ücretsiz kursta, son 4 yılda yüzlerce kursiyere eğitim verildi. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlere katılan her yaş grubundan Seferihisarlı, hem öğrenip, hem eğlenirken sergiler açıp, konserler de sahne aldılar.

KONSERLERE KATILIP, SERGİ AÇTILAR

Son 4 yılda cam süsleme ve işleme atölyesi kurslarına 328 kursiyer katılırken, 30 bini aşkın cam işleme desen kalıbı ve 5 bine yakın cam obje tasarımı yapıldı. Dikiş ve el sanatları atölyesine 130 kursiyer katılım sağlarken, binden fazla ürün yapılıp, sergilendi. Gitar ve piyano kurslarında 230 kişi eğitim aldı. 40 kişilik 80'ler ve 90'lar korosu oluşturulup, festival ve konserlere katılım sağlandı. Bağlama ve Türk Halk Müziği korosunda 100 kişi eğitim aldı. THM korosu birçok konserde sahne aldı. Resim atölyesine katılan 180 öğrenci, yaptıkları resimlerle sergilere katıldı. 100 kişinin eğitim aldığı tiyatro atölyesi bünyesinde 10 yaşından, 60 yaşına kadar tiyatro grupları oluşturuldu. Çini atölyesinin 100 kursiyeri de, sergilere katılım sağladı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar'da sanatın binlerce yıl öncesine dayanan bir geçmişi olduğunun altını çizerek, "Teos Antik Kenti dünyadaki ilk Sanatçılar Birliği'nin kurulduğu yer. Biz de belediye olarak düzenlediğimiz bu ücretsiz kurslarla, 7'den, 77'ye her yaş grubundan hemşehrimizi sanatla buluşturuyoruz. Vatandaşlarımız bu kurslarla eğlenceli vakit geçirirken, öğrenmenin de keyfini yaşıyor" diye konuştu.