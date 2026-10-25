Şebnem Ferah, Bursa Merinos Parkı'nda yaklaşık 15 bin kişiye konser verdi

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Türk rock sanatçısı Şebnem Ferah, Bursa'da verdiği konserde müzikseverlerle bir araya geldi.

Şebnem Ferah'ın yeniden başlayan konser serisi, İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya'nın ardından Bursa'da devam etti.

Merinos Parkı'nda gerçekleşen konsere gelen yaklaşık 15 bin kişi, Ferah'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Şebnem Ferah'ın geçmişinden süzülen şarkılarının Anka kuşu metaforuyla LED ekrana taşındığı açılışın ardından konser "Çakıl Taşları" ve "Başka Bir Yol Var" ile başladı. Sanatçı, "Can Kırıkları", "Sigara", "Deli Kızım Uyan" ve "Mayın Tarlası"nı da seslendirdi.

Konserin sonunda Bursalı müzikseverler Ferah ve orkestrasının performansını uzun süre alkışladı.

Kaynak: AA