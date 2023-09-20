Sason'un İzdüşümü Fotoğraf Yarışması Düzenlenecek

Sason Kaymakamlığı tarafından düzenlenecek olan 'Sason'un İzdüşümü' konulu fotoğraf yarışması ile ilçenin tarihi, coğrafi ve kültürel zenginliklerinin en iyi şekilde yansıtılması hedefleniyor. Yarışma kapsamında dereceye giren yarışmacılara ödüller verilecek ve en iyi 20 fotoğraf Sason'da düzenlenecek olan Bal Ceviz Çilek Festivali'nde sergilenecek.

Sason Kaymakamlığı, "Sason'un İzdüşümü" konulu fotoğraf yarışması düzenleyecek.

Sason Kaymakamı Murat Mete, yarışmayla ilçeye ait tarihi, coğrafi, kültürel zenginliklerin ruhunu en iyi yansıtan fotoğrafların yer almasının amaçlandığını söyledi.

Yarışma ile fotoğrafçılığı bir anlatım dili olarak özendirmeyi, yaşadıkları coğrafyayı bu dil ile daha iyi anlatmayı özümsemeyi hedeflediklerini aktaran Mete, ilk üç dereceyi elde eden yarışmacılara ödüller verileceğini belirtti.

Mete, yarışma kapsamında seçilecek en iyi ilk 20 fotoğrafın Sason'da 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde ilk kez yapılacak olan Bal Ceviz Çilek Festivalinde sergileneceğini kaydetti.???????