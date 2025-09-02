Şarkıcı Özgün Uğurlu, Eskişehir'de konser verdi

Şarkıcı Özgün Uğurlu, Eskişehir'in kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla konser verdi.

Odunpazarı ilçesindeki Dede Korkut Parkı'nda, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca "Eskişehir Kurtuluşu Anlatır" etkinlikleri kapsamında organize edilen konserde Özgün Uğurlu, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Etkinlik alanını dolduran çok sayıda kişi, şarkıcıyı alkışlarla karşıladı.

Konseri izleyenler, seslendirilen şarkılara eşlik etti.

Konserde vatandaşlara hitap eden Uğurlu, Eskişehir'de sahnede olmanın kendisi için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Eskişehir'in kurtuluş gününün anlamına değinen Uğurlu, şöyle konuştu:

"Eskişehir kurtulduktan bir hafta sonra İzmir'in dağlarında çiçekler açıyor. Bu büyük mücadeleyi kazanmamızda, şu an burada şarkıları söylememizin sebebi olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz... Tabi ki Eskişehir'de canlarını vermiş atalarımız, dedelerimiz, Allah hepsinden razı olsun. Minnetle, saygıyla, sevgiyle anıyoruz. 2 Eylül Eskişehir'in kurtuluşu kutlu olsun. Allah bir daha öyle kötü günler göstermesin, inşallah."

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da Uğurlu'nun Eskişehir'e gelerek anlamlı günde şarkılarıyla halka değer kattığını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da Dede Korkut Parkı'nın artık festivaller parkı olacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Gürcan ve Albayrak, Uğurlu'ya isminin yazılı olduğu 26 numaralı Eskişehirspor forması hediye etti.