Haberler

Emre Fel'den Çorum'da 19 Mayıs Konseri

Emre Fel'den Çorum'da 19 Mayıs Konseri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şarkıcı Emre Fel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Çorum'da konser verdi.

Şarkıcı Emre Fel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Çorum'da konser verdi.

Çorum Belediyesince Kadeş Barış Meydanı'nda gerçekleşen konserde Emre Fel, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konsere katılan müzikseverler, şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, konserde yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın, Türk'ün yurduna göz dikenlerin ellerinin kırılacağının dünyaya haykırıldığı bir gün olduğunu söyledi.

Aşgın, "Özgür, ay-yıldızlı al bayrağımızın altında, cennet bir vatan armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum." dedi.

Kaynak: AA / Betül Balabaz
İstanbul'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu

İstanbul'daki dev finalde kupa sahibini buldu
Atatürk'e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar

Görüntüler 19 Mayıs'tan! Resmi törene getirip halkı selamlattılar
Joao Cancelo Türkiye'deki favori takımını açıkladı

Barcelona'nın yıldızı Cancelo, Türkiye'deki favori takımını açıkladı
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş

10 yıllık sis perdesi aralandı! Vahşi cinayete kurban gitmiş
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin 'sınır dışı edilmesi' talimatı verdi

Skandal görüntülerin ardından Netanyahu talimatı verdi
Necati Ateş'ten Montella'ya olay tepki: Ne işi var kadroda?

Necati Ateş'ten Montella'ya olay tepki: Onun ne işi var kadroda?
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı

Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı