Şarkıcı Ceylan Ertem, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde konser verdi - Haberler

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Şarkıcı Ceylan Ertem, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde konser verdi

AA - Selahattin Özbozkurt - Kültür Sanat
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Rock müzik sanatçısı Ceylan Ertem, Mersin 20. Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Tarsus ilçesinde konser verdi.

Rock müzik sanatçısı Ceylan Ertem, Mersin 20. Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Tarsus ilçesinde konser verdi.

Tarsus Baca Meydanı'nda gerçekleşen konserde ünlü sanatçı, sevilen parçalarını seslendirdi.

Konsere katılan müzikseverler sanatçının seslendirdiği parçalara eşlik etti.

Konser sonunda Ertem'e Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından plaket ve çiçek verildi.

AA / Selahattin Özbozkurt - Kültür Sanat

Ceylan Ertem Mersin Kültür Sanat Haberler

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