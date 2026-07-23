Haberler

Buray, Çorum'da Hayranlarına Unutulmaz Konser Verdi

Buray, Çorum'da Hayranlarına Unutulmaz Konser Verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şarkıcı Buray, Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamında Kadeş Barış Meydanı'nda konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Buray'a hayranları coşkuyla eşlik etti. Belediye Başkanı Aşgın, gençlerin mutluluğundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şarkıcı Buray, 38. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamında konser verdi.

Çorum Belediyesince Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen konserde Buray, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konsere katılan müzikseverler, şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, konserde yaptığı konuşmada gençleri mutlu ve heyecanlı görmenin büyük mutluluk verdiğini söyledi.

Aşgın, "Dün de güzel bir konser vardı ama bugün bambaşka bir konser var. Buray kardeşimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama! Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var

Son operasyonda 20 tutuklama! İçlerinde CHP'li belediye başkanı da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise

LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise
Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı

Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü

Yazışmalar ortaya çıktı! Eski vali istedi, polis paketleyip götürdü
Şanlıurfa’da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD Kongresi'nde İran çatlağı: Temsilciler Meclisi 'Dur' dedi, Senato reddetti

Trump’ın askeri yetkileri Kongre’yi ikiye böldü!
Tartışma yaratacak sözler: Şu düğünlere gitmeyin, Allah’a hesabını veremeyiz

"Bunun hesabını Allah'a veremeyiz"
Sedat Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı

Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı