Buray, Çorum'da Hayranlarına Unutulmaz Konser Verdi
Şarkıcı Buray, Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamında Kadeş Barış Meydanı'nda konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Buray'a hayranları coşkuyla eşlik etti. Belediye Başkanı Aşgın, gençlerin mutluluğundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Şarkıcı Buray, 38. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamında konser verdi.
Çorum Belediyesince Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen konserde Buray, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Konsere katılan müzikseverler, şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, konserde yaptığı konuşmada gençleri mutlu ve heyecanlı görmenin büyük mutluluk verdiğini söyledi.
Aşgın, "Dün de güzel bir konser vardı ama bugün bambaşka bir konser var. Buray kardeşimize teşekkür ediyoruz." dedi.
Kaynak: AA