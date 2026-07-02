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Çimentepe'de birlik ve beraberlik için kazanlar kaynadı

Çimentepe'de birlik ve beraberlik için kazanlar kaynadı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Çimentepe Mahallesi'nde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure hayrında mahalle sakinleri bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Çimentepe Mahallesi'nde, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure hayrında mahalle sakinleri aynı sofrada buluştu. Birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün yaşatıldığı etkinlikte yapılan duaların ardından aşureler vatandaşlara ikram edildi.

Muharrem ayı dolayısıyla Çimentepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen aşure hayrına mahalle halkı yoğun ilgi gösterdi. Mahalle sakinlerinin katkılarıyla hazırlanan aşureler, edilen duaların ardından davetlilere ikram edildi.

Çimentepe Mahalle Muhtarı Kubilay Tanrıöver, aşure hayrının birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, "Beraberlik ve paylaşmanın en güzel simgelerinden biri olan aşure hayrımızı gerçekleştirdik. Emeği geçen herkesten, katkı sağlayan tüm hayırseverlerden ve bizlerle olan kıymetli misafirlerimizden Allah razı olsun. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim, hayırlarımızı kabul eylesin." dedi.

Mahalle sakinleri de geleneksel hale gelen aşure hayrının toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade ederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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