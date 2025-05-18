Sardes Antik Kenti'nde Gece Müze Deneyimi

Sardes Antik Kenti'nde Gece Müze Deneyimi
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Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Manisa Kültür Yolu Festivali çerçevesinde, tarihte paranın ilk basıldığı yer olan Sardes Antik Kenti, ilk kez gece müzeciliği deneyimine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte katılımcılar, antik kentin tarihine ışık tutan bilgilendirmelere ve gece ışıklandırmalarıyla yapılan gezilere katıldılar.

TÜRKİYE Kültür Yolu Festivali bünyesinde düzenlenen Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında, tarihte paranın ilk basıldığı yer olan Sardes Antik Kenti, ilk kez gece müzeciliği deneyimine ev sahipliği yaptı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali bünyesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sart Mahallesi yakınlarında bulunan ve Lidya devletine başkentlik yapmış olan Sardes Antik Kenti'nde 'İlk kez gece müzeciliği deneyimi', ulusal basın mensuplarının katılımıyla kez gerçekleştirildi. Etkinlikte, Sardes Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahil, katılımcılara antik kent hakkında kapsamlı bir bilgilendirme yaptı. Ziyaretçilere, kentin tarihsel dokusu ve arkeolojik kazı çalışmaları hakkında bilgiler aktarılırken, gece boyunca yapılan gezilerde Sardes'in antik yapıları, heykelleri ve diğer önemli buluntuları ışıklandırmalarla farklı bir bakış açısıyla gözler önüne serildi.

Sardes Antik Kenti'nde, dünyada ilk paranın basıldığını belirten Prof. Dr. Cahil, "Burası bildiğiniz gibi Sardes, Lidya şehri. Şu an şehrin hamam kısmındayız. Burası 1960'larda restore edildi. Türkiye'de ilk anıtsal restorasyon projesi de burada gerçekleştirildi. Gece müzeciliği kapsamında çok güzel bir ışıklandırma yapıldı, gerçekten çok beğendim. Burası Lidyalıların Anadolu'daki tek şehri. Birçok önemli özelliği var fakat en önemli özelliklerinden biri de tarihte dünyanın ilk para basılan yeri. Altın ve gümüş karışımından yapılan ilk para burada basıldı. Daha sonra saf gümüş ve altın olarak para basılmaya başlandı ve Yunanlılar buradan para basmayı öğrendi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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