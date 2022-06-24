Saraybosna'da "klasik cabrio otomobil" rüzgarı esti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Saraybosna'da "klasik cabrio otomobil" rüzgarı esti

AA - Ahmet Nurduhan - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Saraybosna'da 'klasik cabrio otomobil' rüzgarı esti

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "3. Uluslararası Klasik Cabrio Otomobil Buluşması" düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "3. Uluslararası Klasik Cabrio Otomobil Buluşması" düzenlendi.

Tarihi Başçarşı'da sergilenen 40 cabrio (üstü açık) klasik otomobil büyük ilgi görürken Saraybosnalıların en çok ilgi gösterdiği araç 1957 model Chevrolet Corvette C1 oldu.

Klasik arabaların yerel vatandaşların ve turistlerin beğenisine sunulduğu etkinliğin organizatörü Enrico Sforza, burada yaptığı açıklamada, Saraybosna'da, bölge ülkeleri ve İtalya olmak üzere 6 ülkeden 40 klasik arabanın sergilendiğini söyledi.

Sforza, "Arabalar arasında en eski olanı 1957 model Chevrolet Corvette C1. Tebessüm ve iyi bir ruh hali getirmek için Saraybosna'ya geldik." dedi.

Katılımcılardan Damir Misirlic de "Saraybosna'da olduğum için gurur duyuyorum. Eşimle geldik. 1992 model Jaguar arabamızla buradayız. Tüm bakımlarını yapıyoruz ve çok beğeniyoruz." diye konuştu.

AA / Ahmet Nurduhan - Kültür Sanat

Saraybosna Chevrolet Tragger Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title