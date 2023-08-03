Kurtdere Mahallesi'nde düzenlenen halk konserinde Sevtuğ, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser sonunda teşekkür edildi ve çiçek verildi. Ergene'de dere ıslah çalışmaları başlatıldı.

Saray ilçesinde şarkıcı Sevtuğ, konser verdi.

Kurtdere Mahallesi'nde düzenlenen halk konserinde düzenlenen konser öncesinde farklı yaştaki müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Sevtuğ, yaklaşık 3 saat süren konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser sonunda Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş ve Kurtdere Mahalle Muhtarı Ahmet Yeni, Sevtuğ'a teşekkür etti ve çiçek verdi.

Ergene'de dere ıslah çalışmalarına başladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesince dere temizliği ve ıslah çalışmaları başlatıldı.

Ergene Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Velimeşe Mahallesi'nde başlatılan çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, meydana gelebilecek sel ve taşkınların önüne geçebilmek adına çalıştıklarını belirtti.

Çalışmayla, dere yataklarındaki kötü durumun önüne geçmek istediklerini aktaran Yüksel, "Çalışmalar sonunda, yaz aylarında oluşacak kötü koku ve görüntü kirliliğinin önüne geçerek çevre sağlığını tehdit eden faktörleri de ortadan kaldırmış olacağız. Islah çalışmalarımızı belirli aralıklarla tekrarlayacağız." ifadelerini kullandı.