Saray Belediyesi Yaz Sineması Günleri Devam Ediyor

Saray halkı, Atatürk Kültür Merkezi ve mahallelerde düzenlenen Yaz Sineması Günleri'nde bir araya gelerek açık havada film izlemenin keyfini çıkarıyor.

Saray halkı, yazın tadını, açık havada birbirinden güzel sinema filmleri izleyerek çıkarmaya devam ediyor. Sinema tutkunları, 20 Ağustos'tan bu yana Atatürk Kültür Merkezi ve mahallelerde devam eden Saray Belediyesi Yaz Sineması Günleri'nde buluşuyor.

Vatandaşların sosyalleşmesi ve günlük hayatın stresinden uzaklaşması amacıyla farklı etkinlikleri hayata geçiren Saray Belediyesi, Yaz Sineması Günleri'nde perdelerini, 20 Ağustos Pazar günü 'Renkli Balık' animasyon filmi ile açtı. Beş gündür Atatürk Kültür Merkezi ve mahallelerde devam eden açık hava film gösterimleri beş gün daha sürecek.

AÇIK HAVADA SİNEMA KEYFİ

Saray Belediyesi'nin patlamış mısır ve meşrubat ikramı eşliğinde film izleyen vatandaşlar, keyifli bir yaz akşamı geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Açık hava sinema gecelerine yoğun ilgi gösteren Saraylılar, Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş'e etkinlik için teşekkür etti.