Saray Belediyesi'nin Halk Konserleri Kurtdere'de Devam Ediyor

Saray Belediyesi'nin düzenlediği 'Halk Konserleri' kapsamında şarkıcı Sevtuğ, Kurtdere'de müzikseverlerle buluştu ve izleyenlerin beğenisini topladı. Konser sonunda Saray Belediye Başkanı ve Kurtdere Mahalle Muhtarı, Sevtuğ'a teşekkür etti.