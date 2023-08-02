Saray Belediyesi'nin Halk Konserleri Kurtdere'de Devam Ediyor
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Saray Belediyesi'nin düzenlediği 'Halk Konserleri' kapsamında şarkıcı Sevtuğ, Kurtdere'de müzikseverlerle buluştu ve izleyenlerin beğenisini topladı. Konser sonunda Saray Belediye Başkanı ve Kurtdere Mahalle Muhtarı, Sevtuğ'a teşekkür etti.
Saray Belediyesi'nin düzenlediği 'Halk Konserleri' Kurtdere ile devam etti. Kurtdere'de müzikseverlerle buluşan şarkıcı Sevtuğ izleyenlerin beğenisini topladı.
Saray Belediyesi'nin Halk Konserleri kapsamında Sevtuğ, dün akşam Kurtdere' de sahne aldı. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Sevtuğ, şarkılarını izleyenlerle birlikte söyledi.
Konser sonunda Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş ve Kurtdere Mahalle Muhtarı Ahmet Yeni, Sevtuğ'a teşekkür ederek çiçek takdim etti.
Kaynak: ANKA / Kültür Sanat