Saraçhane Arkeoloji Parkı'nda Yapılan Kazılarda Mezar Steli Bulundu

SARAÇHANE Arkeoloji Parkı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras ekibinin yürüttüğü kazılarda 3 adet mezar steli parçası bulundu. Çalışmalarla ilgili detayları paylaşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Biz İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne çok özel bir seri kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi.