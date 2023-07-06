Saraçhane Arkeoloji Parkı'nda Yapılan Kazılarda Mezar Steli Bulundu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras ekibinin yürüttüğü kazılarda Saraçhane Arkeoloji Parkı'nda 3 adet mezar steli parçası bulundu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kazı çalışmalarının önemini vurgulayarak, İstanbul'un arkeolojik zenginliğini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirtti.
SARAÇHANE Arkeoloji Parkı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras ekibinin yürüttüğü kazılarda 3 adet mezar steli parçası bulundu. Çalışmalarla ilgili detayları paylaşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Biz İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne çok özel bir seri kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe Karaköse - Kültür Sanat