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Mısırlı Restoratör Hitit Eserlerini Yaşatıyor

Mısırlı Restoratör Hitit Eserlerini Yaşatıyor
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Mısır'dan Türkiye'ye gelen Basma Abdallah, Şapinuva'daki kazıda Hitit Kralı 2. Tuthaliya kabartmasının restorasyonunu yaparak, tuz kristallerinin eserlere zarar vermesini önlüyor ve Hitit-Mısır ilişkilerini araştırıyor.

Mısır'dan akademik eğitim için Türkiye'ye gelen Basma Mohammed Elsayed Abdallah, Çorum'un Ortaköy ilçesindeki Şapinuva Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazıda restoratör olarak görev yapıyor.

Kahire Üniversitesi Konservasyon ve Restorasyon Bölümünden mezun olduktan sonra özel bir bursla Türkiye'ye gelen 32 yaşındaki Abdallah, Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Ardından İstanbul Üniversitesi'nde Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Anabilim Dalı'nda doktora eğitimine başlayan Abdallah, yaz döneminde arkeolojik kazılarda saha çalışmalarına katılıyor.

Kazı ekibiyle her gün erken saatlerde kazı evinden Şapinuva Antik Kenti'ne giden Abdallah, Hitit medeniyetine ait binlerce yıllık tarihi eserlerin onarım ve restorasyonunu yapıyor.

Abdallah ayrıca Hitit ve Mısır medeniyetleri arasındaki ilişkilere yönelik de araştırmalar yapıyor.

Abdallah, AA muhabirine, Hititlere bir dönem başkentlik yaptığı bilinen Şapinuva Antik Kenti'nde Hitit Kralı 2. Tuthaliya'ya ait bir kabartmanın restorasyon ve onarımı üzerine çalışma yaptığını söyledi.

Kabartmanın yıllar önce bir kazıda bulunduğunu ve bulunduğu yerde sergilendiğini belirten Abdallah, "Hitit Kralı 2. Tuthaliya'ya ait bir kabartma. Restorasyonunu yaptık, uygulamalarını yaptık. Bu çalışmaları yapmazsak tuz, taş yüzeyine toplanıyor. Kristalize olduğunda tuz, taşı çatlatabiliyor. Dolayısıyla bu kabartma kırılıp zarar görebilir." dedi.

Kabartmanın haricinde kazıda bulunan bütün eserleri de dikkatle incelediğini anlatan Abdallah, "Kazıda çıkan bütün malzemelerle ilgileniyoruz. Buradaki kabartmanın yüzeyine topraktan gelen tuzu temizliyoruz. Saf su ile tuzları çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra izole ediyoruz." diye konuştu.

Abdallah, doktora eğitiminin ardından akademik kariyerini Türkiye'de sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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