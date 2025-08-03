Şanlıurfa'nın Sıra Geceleri Geleceğe Taşınıyor

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentin en önemli somut olmayan kültürel miras değerlerinden biri olan sıra gecelerinin geleneksel yapısının korunarak gelecek nesillere aktarılması için çalışma başlattıklarını belirtti.

Vali Şıldak, yaptığı yazılı açıklamada, Şanlıurfa'ya özgü bu tarihi ve kültürel zenginliği koruyup aslına uygun olarak geleceğe taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Turizm sektörünün kentteki en önemli ticari unsurlarından birini de oluşturan bu konunun taşıdığı önem nedeniyle üzerinde hassasiyetle duracaklarını vurgulayan Şıldak, Şanlıurfa Valiliğinin öncülüğünde sıra gecelerine yönelik çalışma başlattıklarını duyurdu.

Şıldak, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Harran Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) işbirliğiyle bu alanda faaliyet yürüteceklerini bildirdi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, sıra gecesi geleneğinin yöresel ve popüler kültürdeki yeri, toplumun sıra gecesi kavramına yaklaşımı ve sıra gecelerinin Şanlıurfa turizmine etkilerini ele aldıklarını kaydetti.