Haberler

Şanlıurfa'nın Pamuk Dokuması Modern Moda ile Buluştu

Şanlıurfa'nın Pamuk Dokuması Modern Moda ile Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın geleneksel pamuk dokumalarının modern tasarımlar ile harmanlandığı defile, kentin kültürel mirasını ve yerel üretimi tanıttı. Belediye Başkanı, bu projeyle güçlü bir ekonomik hikaye yazıldığını vurguladı.

ŞANLIURFA'nın pamuğundan üretilen çulha ve bölgede ihram denilen dokumalar, geleneksel Urfa kıyafetlerindeki desenlerle harmanlanarak çağdaş bir moda diline dönüştürülüp, defilede tanıtıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, kente özgü dokuma kültürü modern tasarımlarla buluştu. Haleplibahçe Mozaik Müzesi'nde gerçekleştirilen defile, kentin binlerce yıllık kültürel mirasını modayla bir araya getirdi. Renkli görüntülere sahne olan defilede, geleneksel el işçiliğiyle hazırlanan kumaşlar modern kesimlerle sunuldu.

'GÜÇLÜ BİR EKONOMİK HİKAYE YAZIYORUZ'

Tanıtım programında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kentin pamuğunun sadece bir tarım ürünü olmadığını, aynı zamanda köklü bir kültürün temsilcisi olduğunu söyledi. Gürpınar, "Biz bugün Urfa'nın beyaz altınını tasarımın, modanın ve markalaşmanın hizmetine sunuyoruz. Çulha ve ehram dokumalarını modern çizgilerle birleştirerek, yerel üretimi katma değere dönüştüren güçlü bir ekonomik hikaye yazıyoruz. Urfa'nın pamuğu artık sadece tarlada değil, tasarımda da filizleniyor. Kadınlarımız üretimde olduğu kadar markalaşmanın merkezinde de yer alıyor. Urfa'nın sesi artık modanın diliyle duyuluyor" dedi. Defilede Özge Ulusoy, Ece Yücetan ve Gözde Gürkan gibi ünlü mankenlerin yanı sıra yabancı modeller de yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz

Dev eser bugün hizmete açılıyor! Bahçeli'nin ne yapacağı merak konusu
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine set mi çekti? Öcalan iddialara yanıt verdi

Demirtaş'ın tahliyesine engel mi oldu? Öcalan bizzat yanıt verdi
Yargıtay'dan emsal karar: Aldatıldığını ispatlamak için video kaydı almak suç değil

Aldatıldığını ispat etmek isteyen kocanın yaptığı suç sayılmadı
İsrail yine ateşkesi bozdu! 10'dan fazla füze atıldı, şiddetli patlamalar yaşandı

İsrail yine ateşkesi bozdu! Füzeler ateşlendi, yıkım çok büyük
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı bültenle aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! "Don Vito" Türkiye'ye böyle getirildi
İsrail yine ateşkesi bozdu! 10'dan fazla füze atıldı, şiddetli patlamalar yaşandı

İsrail yine ateşkesi bozdu! Füzeler ateşlendi, yıkım çok büyük
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.