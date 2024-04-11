Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Tarihi kentin kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Balıklıgöl Yerleşkesi'nde "Birlikte kurtardık, birlikte kutlayalım" temasıyla program yapıldı.
Program, Urfalıların kahramanlıklarının anlatıldığı "kurtuluş" konulu tiyatro gösterisiyle başladı.
Urfa Ahengi Müzik Grubu konseriyle devam eden programda, kahramanlık türküleri katılımcılar eşliğinde seslendirildi.
Program kapsamında tarihi Urfa Kalesi'ne yansıtılan ışık ve lazer gösterisi gerçekleştirildi.
Şanlıurfa Vali Vekili Ahmet Fatih Sungur ile çok sayıda kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı programın sonunda ise havai fişek gösterisi yapıldı.