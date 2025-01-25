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Şanlıurfa'daki Balıklıgöl Yerleşkesi Sömestir Yoğunluğuna Ev Sahibliği Yapıyor

Şanlıurfa'daki Balıklıgöl Yerleşkesi Sömestir Yoğunluğuna Ev Sahibliği Yapıyor
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'daki Balıklıgöl Yerleşkesi, sömestir tatili ve hafta sonu nedeniyle ziyaretçi akınına uğruyor. Ziyaretçiler, inanç turizmi açısından önemli olan bu tarihi mekanın sunduğu doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde sömestir tatili ve hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi mekan, yarıyıl tatili ve hafta sonunu fırsat bilen misafirlerce ziyaret ediliyor.

Farklı illerden kente gelen ziyaretçiler, dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip mekanda tarihle iç içe vakit geçiriyor.

Şehrin simgesi yerleşkedeki dini mekanları da ziyaret eden misafirler, balıklara yem atarak bol bol hatıra fotoğrafı da çektiriyor.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Kültür Sanat
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