ŞANLIURFA- Tarlalar gelinciklerle süslendi - Haberler

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ŞANLIURFA- Tarlalar gelinciklerle süslendi

AA - Cuma Sarı - Kültür Sanat
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki tarlalar gelinciklerin açmasıyla kırmızıya büründü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki tarlalar gelinciklerin açmasıyla kırmızıya büründü.

İlçede özellikle Karacadağ'ın eteklerinde ilkbaharın gelmesiyle renk cümbüşü yaşanıyor.

Yeşillikler içerisindeki bölgede açan gelinciklerle kırmızıya dönüşen tarlalar, baharın en güzel renklerini yansıtıyor.

Yoldan geçenleri kendine hayran bırakan tarlalar, vatandaşlar tarafından da fotoğraflanıyor.

Gelincikleri görüntüleyen Siverek Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şükrü Dolaş, manzaranın ziyaretçilere huzur verdiğini ifade etti.

AA / Cuma Sarı - Kültür Sanat

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