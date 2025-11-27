Şanlıurfa'da Öğrenciler Kendi Kitaplarını Tanıttı

ŞANLIURFA'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Kitap Fuarı'nda Akşemsettin İlköğretim Okulu 4'üncü sınıf öğrencileri, yazdıkları '20 Düş Yolculuğu' adlı kitabı stantlarında sergileyip imza günü düzenledi.

Şanlıurfa 8'inci Kitap Fuarı, düzenlenen törenle açıldı. Fuar merkezinde 100 yayınevi ile ulusal ve yerel yazarlar kitaplarını okuyucularla buluşturdu. Fuarda en çok dikkat çeken stantlardan biri ise Akşemsettin İlköğretim Okulu öğrencilerinin oldu. Geçen yıl fuarı ziyaret ettiklerinde gördükleri kitaplardan etkilenen 20 öğrenci, kendi eserlerini yazmak istedi. Öğretmenlerinin desteğiyle kaleme aldıkları hikayeler, '20 Düş Yolculuğu' adıyla bir kitapta toplandı. Basımı gerçekleştirilen bu eserle öğrenciler, bu yıl fuarda yazar olarak stant açıp okuyucularıyla bir araya gelmenin heyecanını yaşadı.

Kitapseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan küçük yazarlar hem kitaplarını tanıttı hem de imza verdi.