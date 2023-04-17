Sanatçı Güneştekin: Eserlerime 8 yılda 3 kez saldırı yapıldı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde geçtiğimiz yıl açılan ve dün saldırıya uğradığı belirtilen 'Gavur Mahallesi' sergisiyle ilgili açıklama yapan sanatçı Ahmet Güneştekin, son 8 yılda eserlerine üçüncü kez saldırı yapıldığını belirterek, "Sanata yapılan;

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde geçtiğimiz yıl açılan ve dün saldırıya uğradığı belirtilen 'Gavur Mahallesi' sergisiyle ilgili açıklama yapan sanatçı Ahmet Güneştekin, son 8 yılda eserlerine üçüncü kez saldırı yapıldığını belirterek, "Sanata yapılan; ifade özgürlüğüne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde geçen yıl açılan sanatçı Ahmet Güneştekin'in 'Gavur Mahallesi' sergisinin açık hava bölümünde sanatseverlerle buluşan eserleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı. Mermer blokların arasına sıkıştırılarak sergilenen valizleri almak isteyen kişi ya da kişilerce bloklardan bazıları devrildi, bazıları çalındı.

"Sanata yapılan ifade özgürlüğüne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yakın dönemde özellikle güncel sanat alanında gittikçe artan kısıtlamalarla, sanatsal ifadelere ve onların yayılmasına ilişkin olarak izlenen baskıcı politikalarla yakından ilgilidir. 2016'da Biennale eş zamanlı olarak Venedik'te yedi ay boyunca sergilenen Kostantiniyye eserim, İstanbul'da sergilenir sergilenmez valiliğin inisiyatifiyle önce muşambayla örtülüp, daha sonra kaldırılmış ve bunun tehditler üzerine alınan bir karar olduğu söylenmişti. Üzerine 2021'de Diyarbakır'ın açılan 'Hafıza Odası' sergime saldırı gerçekleştirildi ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talebiyle serginin erken kapatılma kararı verilmişti. 'Hafıza Odası' Türkiye'nin dört bir yanından yoğun bir ilgiyle karşılanmış ve o güne kadar en çok ziyaret edilen sergilerinden biri. Sanata yapılan bu saldırıların ardından başta sanat camiası olmak üzere sessizliğin ve kınamanın olmamasının da sanat tarihinin hafızasına kaydedileceğini düşünüyorum."

FOTOĞRALI