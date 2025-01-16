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SAMSUN Devlet Opera ve Balesi, Hisseli Harikalar Kumpanyası ile Sanatseverlerle Buluştu

SAMSUN Devlet Opera ve Balesi, Hisseli Harikalar Kumpanyası ile Sanatseverlerle Buluştu
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SAMSUN Devlet Opera ve Balesi, Haldun Dormen'in kaleme aldığı Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikalini Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneledi. Melih Kibar'ın müziğiyle izleyicilerin beğenisini kazanan müzikal, sanat dolu bir gece sundu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini sanatseverlerle buluşturdu.

Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen'in kaleme aldığı, Hababam Sınıfı filmi müziğiyle gönüllerde taht kuran Melih Kibar'ın bestelediği, Çiğdem Talu'nun şarkı sözlerini yazdığı müzikal, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

Besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe'nin müzik düzenlemelerini yaparak senfonik orkestraya uyarladığı, rejisör Şahan Gürkan'ın opera bale sahnesine taşıdığı müzikalin koreografisini Şebnem Şenel üstleniyor.

SAMDOB orkestrasının 100'ü aşkın solist sanatçısı, korosu, bale sanatçıları ve teknik ekibinin görev aldığı Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımı Hakkı Kandır, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz imzası taşıyor.

Bir çadır tiyatrosu çalışanlarının başından geçen komik olayları konu alan iki perdelik müzikal, sanatseverlerden ilgi gördü.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
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