Samsun'da konser veren şarkıcı Burak Kut, sahneyi çocuklarla paylaştı
AA - İlyas Gün - Kültür Sanat
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Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklarla birlikte sahne alan Burak Kut, sevilen şarkılarını seslendirdi.
SAMSUN (AA) - Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklarla birlikte sahne alan Burak Kut, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Çocuk şehri Samsun" etkinliğinde şarkıcı Burak Kut sahneye çıktı.
Sahneyi minik çocuklarla paylaşan Burak Kut, sevilen şarkılarını söyledi. Vatandaşların da ilgi gösterdiği konserde çocuklar, eğlenceli zaman geçirdi.
AA / İlyas Gün - Kültür Sanat