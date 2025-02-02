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SAMSUN'DA 'KANLI DÜĞÜN' BALESİ DÜNYA PRÖMİYERİNİ YAPTI

SAMSUN'DA 'KANLI DÜĞÜN' BALESİ DÜNYA PRÖMİYERİNİ YAPTI
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Samsun Devlet Opera ve Balesi, Federico Garcia Lorca'nın 'Kanlı Düğün' oyunundan uyarlanan balesinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Eser, özgün müzikleri ve dramatik anlatımıyla sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Kanlı Düğün" balesinin dünya prömiyerini yaptı.

İspanyol şair ve oyun yazarı Federico Garcia Lorca'nın "Kanlı Düğün" oyunundan uyarlanan, özgün müzikleriyle dans ve dramatik anlatımının iç içe geçtiği modern bir başyapıt olan eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

Koreografisi ve librettosu Carlos Vilan'a ait olan Kanlı Düğün balesi, Görkem Cengiz yönetiminde sahneye konuldu.

Eserin bestecisi ve orkestra şefi Tulio Gagliardo, özgün müzikleriyle İspanya'nın dört bir yanından ritimleri harmanlayarak hikayeye yeni bir ruh katarken, başkemancılığı ise Canan Ünal üstlendi.

Orkestra, teknik ekip, balet ve balerin olmak üzere 120 kişinin yer aldığı eserin dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, Işık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyon ise Ahmet Şeren imzası taşıyor.

İspanya'nın Endülüs kırsalında geçen bir köy trajedisini anlatan iki perdelik balenin dünya prömiyeri sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Kapalı gişe sahnelenen baleye, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk de katıldı.

Eser, 3, 6 ve 22 Şubat'ta yeniden sahnelenecek.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
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