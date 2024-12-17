Samsun'da Kadınlar Bal Mumlarından Biblo ve Mum Yapıyor

Samsun'da bal mumları, kadınların elinde biblo ve mumlara dönüştürülüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, arıcılıkla uğraşan üretici ve girişimci kadınlar, Kadıköy Aile Yaşam Merkezi'nde "Bal mumundan biblo ve mum yapımı" etkinliğinde bir araya geldi.

Samsun Arıcılar Birliği kadın üyeleri ile bireysel kadın girişimcilerin katıldığı etkinlikte bal mumu işleme, üretim ve tasarım gibi bilgiler verildi.

Teorik bilgilerin ardından petekler eritilerek silikon kalıplara döküldü, kuruduktan sonra da boyandı.

Etkinlik ile arıcılıkta yenilikçi ve ekonomik değeri yüksek ürünler üretmek, kadın girişimciliği destekleyerek ekonomik hayata daha fazla katılımlarını sağlamak, yerel üretim ile el sanatlarını teşvik ederek kültürel ve ekonomik sürdürülebilirliğe katkı sunmak hedeflendi.