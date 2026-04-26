Samsun'da cami kubbesi 15 yıldır leyleklere yuva oluyor

Güncelleme:
Samsun'un Yakakent ilçesinde bulunan Kozköy Yeni Cami'nin kubbesi, 15 yıldır leyleklere ev sahipliği yapıyor.

Her yıl bahar aylarında aynı noktaya gelen leylekler, cami kubbesinde kurdukları yuva ile hem mahalle sakinlerinin hem de cami cemaatinin ilgisini çekiyor.

Kozköy Yeni Cami Müezzin Kayyımı Mehmet Özmen (57), 38 yıldır camide görev yaptığını belirterek, yaklaşık 15 yıldır leylekleri ağırladıklarını ve her yıl gelişlerinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Leyleklerin her bahar düzenli olarak geldiğini söyleyen Özmen, "Leyleklerle yakından ilgileniyoruz. Cemaat camiye geldiğinde onları izliyor, fotoğraf ve videolarını çekiyor. Bu durum bizleri de sevindiriyor." dedi.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu

İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri
Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu

Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu
Selahattin Baki Rams Park'a gitti! Herkes aynı detaya takıldı

Derbi için Rams Park'a gitti! Herkes aynı detaya takıldı

Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı

Yeni dönem başladı! Uçaklarda artık bunu yapmak resmen yasak
Süper Lig devinden Allan Saint-Maximin sürprizi

Ezeli rakibe gidiyor!
Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu

Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
Ahmet Çakar'dan derbi için bomba tahmin

Ahmet Çakar'dan bomba derbi tahmini