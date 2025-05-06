Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası İlk Konserine Hazırlanıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, ilk konseriyle müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Kentin kültürel ve sanatsal hayatına katkı sunmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesince yeni kurulan Kent Orkestrası'nın lansman konseri, 6 Mayıs'ta Sanat Merkezi'nde Kadir Özal'ın şefliğinde verilecek.

Konserde, orkestra üyeleri repertuarlarında yer alan çeşitli eserleri dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak konserde, Samsunlu sanatseverlerin müzik dolu bir akşam yaşaması hedefleniyor.

Yapılan çağrı ve davetlerle tüm müzikseverlerin konsere beklediği duyuruldu.