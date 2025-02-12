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SAMDOB, 'Okulumuz Orman' Oyununu Sanatseverlerle Buluşturdu

SAMDOB, 'Okulumuz Orman' Oyununu Sanatseverlerle Buluşturdu
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Samsun Devlet Opera ve Balesi, Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu 'Okulumuz Orman' adlı çocuk oyununu Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneledi. Oyun, hayvanat bahçesine geziye gitmekte olan öğrencilerin ormanda yaşadıkları macerayı anlatıyor.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Okulumuz Orman" oyununu küçük sanatseverlerle buluşturdu.

Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu tek perdelik çocuk oyunu, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde beğeniye sunuldu.

Eserin koreografisini Özgün Barılı, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, dekorunu Hakkı Kandır, video projeksiyonunu Murat Turgut, ışığını ise Oğuz Murat Yılmaz hazırladı.

Oyunda, hayvanat bahçesine geziye gitmek için heyecanla bekleyen bir grup öğrencinin bir anda kendilerini gerçek bir ormanda bulması ve buradan hayvanların yardımıyla çıkması anlatıldı.

Çocukların ilgi gösterdiği oyun, 26 Şubat Çarşamba günü saat 10.30 ve 13.00'te yeniden sahnelenecek.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
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