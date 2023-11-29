Salıpazarı Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen 'Zeka Geliştirici, Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları Sergisi' Kitap Kafe'de açıldı. Serginin açılışını Salıpazarı Kaymakamı Salih Başara ve Belediye Başkanı Halil Akgül gerçekleştirdi. Sergi, iki gün boyunca çocuklara açık olacak.

Salıpazarı Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen 'Zeka Geliştirici, Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları Sergisi' açıldı

Salıpazarı Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Zeka Geliştirici, Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları Sergisi" açıldı.

Kitap Kafe'de düzenlenen serginin açılışını, Salıpazarı Kaymakamı Salih Başara ve Belediye Başkanı Halil Akgül gerçekleştirdi.

Kaymakam Başara, açılışta yaptığı konuşmada, çocukların sanal ortamdan uzaklaşarak geleneksel oyunlarla buluşmasının, gelişimleri için son derece önemli olduğunu belirtti. Başara, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Salıpazarı Belediyesi ve tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.

Belediye Başkanı Halil Akgül de her yıl geleneksel hale getirilen etkinliğin bu yıl 6. kez düzenlendiğini söyledi.

Ahşap oyuncakların hem sağlık açısından hem de çocukların gelişimi açısından önemli olduğunu vurgulayan Akgül, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Ahşap oyuncakların yanı sıra zeka geliştirici ve strateji oyunlarının da yer aldığı sergi, iki gün boyunca çocuklara açık olacak.